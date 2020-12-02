"Интер" обыграл "Боруссию" в суперголевом матче и обострил интригу в группе "Шахтера"

Итальянская команда осталась на последнем месте, но претендует на выход в плей-офф

До последних матчей сохранилась интрига в группе В Лиги чемпионов. После пяти туров ни одна из четырех команд не то, что не обеспечила себе место в плей-офф, но даже не обезопасилась от вылета из еврокубков. "Шахтер" обыграл "Реал" в Киеве и поднялся на второе место.

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Лидером осталась "Боруссия" – несмотря на первое поражение на групповом этапе. Во вторник около полуночи немцы проиграли в Менхенгладбахе миланскому "Интеру" – 2:3. Гости постоянно вели в счете и добились первой победы в ЛЧ в сезоне 2020/2021.

Защитник Маттео Дармиан (на фото) вывел подопечных Антонио Конте вперед на 17-й минуте, но французский форвард Алассан Плеа сравнял счет в добавленное к первому тайму время – 1:1.

После перерыва бельгиец Ромелу Лукаку дублем обеспечил "Интеру" победу, хотя тот же Плеа на 76-й минуте сократил отставание до минимума. Более того, "Боруссия" забила еще раз, но гол на 83-й минуте отменили после использования системы VAR из-за положения "вне игры".

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Теперь все решится 9 декабря, когда "Шахтер" сыграет с "Интером" в Милане, а "Реал" примет "Боруссию".

Читайте все результаты вторника в Лиге чемпионов.

Чуть ранее во вторник "Шахтер" обыграл "Реал" в Киеве:

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