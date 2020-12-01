"Шахтер" – "Реал" и другие: расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов

Во вторник, 1 декабря, в Европе возобновляется Лига чемпионов. Проходит восемь матчей пятого тура группового раунда, среди которых – киевский поединок "Шахтер" – "Реал". Ниже – расписание всех игр дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.
Напомним, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.
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Группа B
19:55 "Шахтер" – "Реал"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6.20 – 5.50 – 1.45
22:00 "Боруссия" М – "Интер"
Букмекеры: 2.92 – 3.85 – 2.32
Группа A
19:55 "Локомотив" – "Зальцбург"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.30 – 4.45 – 1.61
22:00 "Атлетико" – "Бавария"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.92 – 3.85 – 4.00
Группа C
22:00 "Марсель" – "Олимпиакос"
Букмекеры: 2.31 – 3.30 – 3.35
22:00 "Порту"- "Манчестер Сити"
Букмекеры: 5.50 – 4.30 – 1.62
Группа D
22:00 "Аталанта" – "Мидтьюлланн"
Букмекеры: 1.20 – 8.40 – 12.50
22:00 "Ливерпуль" – "Аякс"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.75 – 4.35 – 4.30
Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Реал" в Мадриде
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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