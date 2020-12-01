"Шахтер" – "Реал" и другие: расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов

Все о поединках пятого тура группового раунда – кто с кем играет, где смотреть матчи, обновляемые счета и таблицы групп

Во вторник, 1 декабря, в Европе возобновляется Лига чемпионов. Проходит восемь матчей пятого тура группового раунда, среди которых – киевский поединок "Шахтер" – "Реал". Ниже – расписание всех игр дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

Реклама

Напомним, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

Читайте также: Женщина рассудит "Динамо" и "Ювентус" – впервые в истории Лиги чемпионов

Группа B

19:55 "Шахтер" – "Реал"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 6.20 – 5.50 – 1.45

Реклама

22:00 "Боруссия" М – "Интер"

Букмекеры: 2.92 – 3.85 – 2.32

Группа A

19:55 "Локомотив" – "Зальцбург"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.30 – 4.45 – 1.61

22:00 "Атлетико" – "Бавария"

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.92 – 3.85 – 4.00

Реклама

Группа C

22:00 "Марсель" – "Олимпиакос"

Букмекеры: 2.31 – 3.30 – 3.35

22:00 "Порту"- "Манчестер Сити"

Букмекеры: 5.50 – 4.30 – 1.62

Реклама

Группа D

22:00 "Аталанта" – "Мидтьюлланн"

Букмекеры: 1.20 – 8.40 – 12.50

22:00 "Ливерпуль" – "Аякс"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.75 – 4.35 – 4.30

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Реал" в Мадриде

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама