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"Шахтер" – "Реал" и другие: расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге чемпионов

1 декабря, 05:49

Олег Люлька Олег Люлька

Все о поединках пятого тура группового раунда – кто с кем играет, где смотреть матчи, обновляемые счета и таблицы групп

Во вторник, 1 декабря, в Европе возобновляется Лига чемпионов. Проходит восемь матчей пятого тура группового раунда, среди которых – киевский поединок "Шахтер" – "Реал". Ниже – расписание всех игр дня с телетрансляциями, котировки букмекеров, обновляемые результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

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Напомним, что все матчи Лиги чемпионов доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

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Группа B

19:55 "Шахтер" – "Реал"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6.20 – 5.50 – 1.45

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22:00 "Боруссия" М – "Интер"
Букмекеры: 2.92 – 3.85 – 2.32

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
4
2
2
0
14
4
10
8
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н
2
Реал МадридРеал МадридРеа
4
2
1
1
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шахтер Шахтер Шах
4
1
1
2
3
12
-9
4
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: П П Н В
4
ИнтерИнтерИнт
4
0
2
2
4
7
-3
2
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н Н

Группа A

19:55 "Локомотив" – "Зальцбург"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.30 – 4.45 – 1.61

22:00 "Атлетико" – "Бавария"
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.92 – 3.85 – 4.00

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Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БаварияБаварияБав
4
4
0
0
15
4
11
12
Забитые 15
Пропущеные 4
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В В
2
АтлетикоАтлетикоАтл
4
1
2
1
4
7
-3
5
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П
3
ЛокомотивЛокомотивЛок
4
0
3
1
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н Н П Н
4
ЗальцбургЗальцбургЗал
4
0
1
3
7
14
-7
1
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П Н

Группа C

В тренде
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22:00 "Марсель" – "Олимпиакос"
Букмекеры: 2.31 – 3.30 – 3.35

22:00 "Порту"- "Манчестер Сити"
Букмекеры: 5.50 – 4.30 – 1.62

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер СитиМанчестер СитиМан
4
4
0
0
10
1
9
12
Забитые 10
Пропущеные 1
Разница 9
Результаты последних матчей: В В В В
2
ПортуПортуПор
4
3
0
1
8
3
5
9
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В В П
3
ОлимпиакосОлимпиакосОли
4
1
0
3
1
6
-5
3
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П В
4
МарсельМарсельМар
4
0
0
4
0
9
-9
0
Забитые 0
Пропущеные 9
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П

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Группа D

22:00 "Аталанта" – "Мидтьюлланн"
Букмекеры: 1.20 – 8.40 – 12.50

22:00 "Ливерпуль" – "Аякс"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.75 – 4.35 – 4.30

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
4
3
0
1
8
2
6
9
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В В
2
АяксАяксАяк
4
2
1
1
7
5
2
7
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н П
3
АталантаАталантаАта
4
2
1
1
8
7
1
7
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н В
4
МидтьюлланнМидтьюлланнМид
4
0
0
4
2
11
-9
0
Забитые 2
Пропущеные 11
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П

Кубок Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Реал" в Мадриде

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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расписание Лига чемпионов результаты Шахтер Донецк Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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