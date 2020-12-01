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Это невероятно! "Шахтер" во второй раз в сезоне обыграл "Реал"

1 декабря, 21:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во второй раз за сезон обыграл мадридский "Реал"! "Горняки" одержали победу в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и сохраняют шансы на выход в 1/8 финала турнира. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Реал" с подробным описанием всех моментов и видеоповторами голов.

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Гости владели преимуществом в первом тайме, а самым острым стал эпизод, когда Марко Асенсио угодил в штангу уже на пятой минуте. "Горняки" неплохо контролировали мяч, но только в центре поля, создать острый момент у чужих ворот подопечным Луиша Каштру не удавалось. К тому же планы хозяевам поля поломала травма Жуниора Мораеса после столкновения с Рафаэлем Вараном. Украино-бразилец покинул поле на специальной медмобиле, затем вернулся на поле, но все же продолжить игру не сумел и был заменен на Дентиньо.

Второй тайм "Шахтер" начал намного активнее и тут же воплотил это в забитый гол. Коваленко отдал пас вперед в штрафную на Марлоса, защитник не позволили ему принять мяч, однако тот отскочил к Дентиньо, который пробил мимо Куртуа точно в угол. Для бразильца этот гол стал вторым в Лиге чемпионов за пять лет и второй – в ворота "Реала".

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"Реал" такой результат явно не устраивал и с каждой минутой мадридцы наращивали обороты в атаке. "Горняки" прижались к свои воротам, сдерживая атаки соперника, а затем пружина команды Каштру выстрелила, та так, что дрогнули даже в Испании – Соломон убежал в контратаку и с линии штрафной пробил точно в угол – 2:0.

"Шахтер" вышел на второе место в турнирной таблице группы B и в заключительном туре встретится с итальянским "Интером". А "Реал" сыграет с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
4
2
2
0
14
4
10
8
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
4
0
2
2
4
7
-3
2
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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