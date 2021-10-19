Шахтер – Реал: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Во вторник, 19 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч третьего тура Лиги чемпионов – Шахтер принимает Реал. Начало – в 22:00. Онлайн Шахтер – Реал доступен на нашем сайте.
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ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Большим фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.67, на победу Шахтера – 5.30, на ничью – 4.05. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
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- выигрыш Шахтера – 18%
- ничья – 24%
- выигрыш Реала – 58%
- наиболее вероятный счет – 0:2
Тем не менее не стоит забывать, что в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер сенсационно выиграл у Реала оба матча – 3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве.
СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ
Напомним, на старте группового раунда Лиги чемпионов Шахтер неожиданно проиграл в гостях молдавскому Шерифу 0:2, после чего сыграл в Киеве 0:0 с Интером. Правда, та ничья досталась "горнякам" ценой травмы лучшего бомбардира команды Лассины Траоре.
Реал же после выездной победы над Интером (1:0) сенсационно проиграл дома Шерифу (1:2).
Таким образом не Реал, не Интер и не Шахтер после двух туров возглавляет турнирную таблицу в группе D, а невероятный Шериф Юрия Вернидуба.
СРАВНЕНИЕ КОМАНД
Согласно оценкам Transfermarkt, суммарная стоимость составов Шахтера и Реала составляет 940 млн евро. При этом один игрок Реала, в среднем, почти в пять раз (28 млн евро) дороже одного футболиста Шахтера (6,34 млн евро).
Напомним, перед игрой с Реалом Шахтер разгромил в УПЛ Зарю 6:1.
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