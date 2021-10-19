Шахтер – Реал: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок третьего тура ЛЧ на НСК "Олимпийский" в Киеве между командами Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти начнется в 22:00 – список ресурсов, транслирующих игру

Шахтер vs Реал / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник, 19 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч третьего тура Лиги чемпионов – Шахтер принимает Реал. Начало – в 22:00. Онлайн Шахтер – Реал доступен на нашем сайте.

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Шахтер vs Реал / Фото: Getty Images, Reuters

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.67, на победу Шахтера – 5.30, на ничью – 4.05. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Шахтера – 18%

ничья – 24%

выигрыш Реала – 58%

наиболее вероятный счет – 0:2

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Тем не менее не стоит забывать, что в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер сенсационно выиграл у Реала оба матча – 3:2 в Мадриде и 2:0 в Киеве.

СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

Напомним, на старте группового раунда Лиги чемпионов Шахтер неожиданно проиграл в гостях молдавскому Шерифу 0:2, после чего сыграл в Киеве 0:0 с Интером. Правда, та ничья досталась "горнякам" ценой травмы лучшего бомбардира команды Лассины Траоре.

Реал же после выездной победы над Интером (1:0) сенсационно проиграл дома Шерифу (1:2).

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Таким образом не Реал, не Интер и не Шахтер после двух туров возглавляет турнирную таблицу в группе D, а невероятный Шериф Юрия Вернидуба.

СРАВНЕНИЕ КОМАНД

Согласно оценкам Transfermarkt, суммарная стоимость составов Шахтера и Реала составляет 940 млн евро. При этом один игрок Реала, в среднем, почти в пять раз (28 млн евро) дороже одного футболиста Шахтера (6,34 млн евро).

Напомним, перед игрой с Реалом Шахтер разгромил в УПЛ Зарю 6:1.