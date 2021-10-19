Шахтар – Реал: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 19 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться матч третього туру Ліги чемпіонів – Шахтар приймає Реал. Початок – о 22:00. Онлайн Шахтар – Реал доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
- Megogo
- DAZN
- Матч! Футбол 2
- Stan Sport
- SportsMax
- DStv Now
- HBO Max
- Ziggo Sport Docu
- IPLA
- Movistar +
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Великим фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Реал. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.67, на перемогу Шахтаря – 5.30, на нічию – 4.05. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:
Далі по темі
- виграш Шахтаря – 18%
- нічия – 24%
- виграш Реала – 58%
- найбільш ймовірний рахунок – 0:2
Проте не варто забувати, що в торішньому розіграші Ліги чемпіонів Шахтар сенсаційно виграв у Реала обидва матчі – 3:2 у Мадриді і 2:0 у Києві.
СИТУАЦІЯ В ГРУПІ
Нагадаємо, на старті групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар несподівано програв у гостях молдавському Шерифу 0:2, після чого зіграв у Києві 0:0 з Інтером. Правда, та нічия дісталася "гірникам" ціною травми найкращого бомбардира команди Лассіни Траоре.
Реал же після виїзної перемоги над Інтером (1:0) сенсаційно програв удома Шерифу (1:2).
Отже, не Реал, не Інтер і не Шахтар після двох турів очолює турнірну таблицю в групі D, а неймовірний Шериф Юрія Вернидуба.
ПОРІВНЯННЯ КОМАНД
Згідно з оцінками Transfermarkt, сумарна вартість складів Шахтаря і Реала становить 940 млн євро. При цьому один гравець Реала, в середньому, майже в п'ять разів (28 млн євро) дорожчий за одного футболіста Шахтаря (6,34 млн євро).
Нагадаємо, перед грою з Реалом Шахтар розгромив в УПЛ Зорю 6:1.
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