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ПСЖ --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
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Вільярреал --
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Аталанта --
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20 жовтня 22:00
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Минай --
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Рух --
Олександрія --
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Шахтар – Реал: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 жовтня, 12:53
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Поєдинок третього туру ЛЧ на НСК "Олімпійський" в Києві між командами Роберто Де Дзербі і Карло Анчелотті розпочнеться о 22:00 – список ресурсів, які транслюють гру
Шахтар vs Реал
Шахтар vs Реал / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок, 19 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться матч третього туру Ліги чемпіонів – Шахтар приймає Реал. Початок – о 22:00. Онлайн Шахтар – Реал доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • SportsMax
  • DStv Now
  • HBO Max
  • Ziggo Sport Docu
  • IPLA
  • Movistar +

Шахтар vs Реал
Шахтар vs Реал / Фото: Getty Images, Reuters

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Реал. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.67, на перемогу Шахтаря – 5.30, на нічию – 4.05. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

  • виграш Шахтаря – 18%
  • нічия – 24%
  • виграш Реала – 58%
  • найбільш ймовірний рахунок – 0:2

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Проте не варто забувати, що в торішньому розіграші Ліги чемпіонів Шахтар сенсаційно виграв у Реала обидва матчі – 3:2 у Мадриді і 2:0 у Києві.

СИТУАЦІЯ В ГРУПІ

Нагадаємо, на старті групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар несподівано програв у гостях молдавському Шерифу 0:2, після чого зіграв у Києві 0:0 з Інтером. Правда, та нічия дісталася "гірникам" ціною травми найкращого бомбардира команди Лассіни Траоре.

Реал же після виїзної перемоги над Інтером (1:0) сенсаційно програв удома Шерифу (1:2).

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Отже, не Реал, не Інтер і не Шахтар після двох турів очолює турнірну таблицю в групі D, а неймовірний Шериф Юрія Вернидуба.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

ПОРІВНЯННЯ КОМАНД

Згідно з оцінками Transfermarkt, сумарна вартість складів Шахтаря і Реала становить 940 млн євро. При цьому один гравець Реала, в середньому, майже в п'ять разів (28 млн євро) дорожчий за одного футболіста Шахтаря (6,34 млн євро).

Нагадаємо, перед грою з Реалом Шахтар розгромив в УПЛ Зорю 6:1.

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Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
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6:12
7
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