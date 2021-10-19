Шахтер – Реал и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Вашему вниманию – расписание матчей вторника, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп Лиги чемпионов. Онлайн Шахтер – Реал доступен на нашем сайте.
ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
Группа D
22:00 Шахтер – Реал
Котировки: 5.10 – 4.00 – 1.70
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22:00 Интер – Шериф
Котировки: 1.21 – 7.50 – 14.00
Группа А
19:45 Брюгге – Манчестер Сити
Котировки: 10.00 – 5.80 – 1.31
22:00 ПСЖ – Лейпциг
Котировки: 1.58 – 4.55 – 5.60
Группа B
22:00 Атлетико – Ливерпуль
Котировки: 3.35 – 3.35 – 2.29
22:00 Порту – Милан
Котировки: 2.45 – 3.35 – 3.05
Группа C
19:45 Бешикташ – Спортинг
Котировки: 3.30 – 3.40 – 2.29
22:00 Аякс – Боруссия Д
Котировки: 2.34 – 3.95 – 3.00
Матчи Лиги чемпионов показывает платформа Megogo.
Остальные восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов состоятся в среду, 20 октября. Киевское Динамо сыграет на выезде с Барселоной.