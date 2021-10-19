19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Лига чемпионов 2021/2022

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Шахтер – Реал и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 октября, 10:56
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Во вторник, 19 октября, проходит восемь поединков самого престижного футбольного еврокубка, среди которых и противостояние Шахтера с Реалом
"Шахтер" - "Реал"
"Шахтер" - "Реал" / Фото: Reuters

Вашему вниманию – расписание матчей вторника, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп Лиги чемпионов. Онлайн Шахтер – Реал доступен на нашем сайте.

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

Группа D

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22:00 Шахтер – Реал
Котировки: 5.10 – 4.00 – 1.70

22:00 Интер – Шериф
Котировки: 1.21 – 7.50 – 14.00

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Интер Интер Инт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

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Группа А

19:45 Брюгге – Манчестер Сити
Котировки: 10.00 – 5.80 – 1.31

22:00 ПСЖ – Лейпциг
Котировки: 1.58 – 4.55 – 5.60

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Групповой этап
Группа A
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
2
Брюгге Брюгге Брю
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
3
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
2
1
0
1
6
5
1
3
Забитые 6
Пропущеные 5
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Лейпциг Лейпциг Лей
2
0
0
2
4
8
-4
0
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: П П

Группа B

22:00 Атлетико – Ливерпуль
Котировки: 3.35 – 3.35 – 2.29

22:00 Порту – Милан
Котировки: 2.45 – 3.35 – 3.05

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ливерпуль Ливерпуль Лив
2
2
0
0
8
3
5
6
Забитые 8
Пропущеные 3
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
Атлетико Атлетико Атл
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
3
Порту Порту Пор
2
0
1
1
1
5
-4
1
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н
4
Милан Милан Мил
2
0
0
2
3
5
-2
0
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: П П

Группа C

19:45 Бешикташ – Спортинг
Котировки: 3.30 – 3.40 – 2.29

22:00 Аякс – Боруссия Д
Котировки: 2.34 – 3.95 – 3.00

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
2
2
0
0
7
1
6
6
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Боруссия Д Боруссия Д Бор
2
2
0
0
3
1
2
6
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В В
3
Бешикташ Бешикташ Беш
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
4
Спортинг Спортинг Спо
2
0
0
2
1
6
-5
0
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

Матчи Лиги чемпионов показывает платформа Megogo.

Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Остальные восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов состоятся в среду, 20 октября. Киевское Динамо сыграет на выезде с Барселоной.

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И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
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Мариуполь
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