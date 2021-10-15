Покажите это Реалу! Шахтер уничтожил Зарю

Донецкий клуб забил луганчанам шесть голов перед вторничным матчем Лиги чемпионов против Реала

"Горняки" забили шесть раз / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер нанес болезненное поражение Зарев матче 11 тура чемпионата Украины.

В каждом из таймов "горняки" забили по три гола. Бенефисом игра стала для бразильских легионеров донецкого клуба. По дублю оформили Фернандо и Тете. Еще один гол записал на свой счет Педриньо.

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Такая уверенная победа позволит футболистам Шахтера с хорошим настроением готовиться к матчу Лиги чемпионов. Во вторник в Киеве матч с Реалом.

Шахтер – Заря – 6:1

Голы: Фернандо (11), Педриньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сикан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Марлон (Исмаили, 46), Матвиенко (Витао, 76), Марлос, Майкон, Антонио, Алан Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 65), Фернандо (Мудрик, 46).

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Заря: Мацапура, Казаков, Вернидуб (Имереков, 18), Цвек, Снурницын, Аллахьяр, Назарина (Фаворов, 46), Булеца, Громов (Фримпонг, 73), Гладкий, Шахаб (Кристиан, 73).

Обзор матча Шахтер – Заря

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Шахтер минимум до завтрашнего вечера будет делить первое место с Динамо.

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Турнирная таблица