Покажите это Реалу! Шахтер уничтожил Зарю

Донецкий клуб забил луганчанам шесть голов перед вторничным матчем Лиги чемпионов против Реала
"Горняки" забили шесть раз / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Шахтер нанес болезненное поражение Зарев матче 11 тура чемпионата Украины.
В каждом из таймов "горняки" забили по три гола. Бенефисом игра стала для бразильских легионеров донецкого клуба. По дублю оформили Фернандо и Тете. Еще один гол записал на свой счет Педриньо.
Такая уверенная победа позволит футболистам Шахтера с хорошим настроением готовиться к матчу Лиги чемпионов. Во вторник в Киеве матч с Реалом.
Шахтер – Заря – 6:1
Голы: Фернандо (11), Педриньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сикан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Марлон (Исмаили, 46), Матвиенко (Витао, 76), Марлос, Майкон, Антонио, Алан Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 65), Фернандо (Мудрик, 46).
Заря: Мацапура, Казаков, Вернидуб (Имереков, 18), Цвек, Снурницын, Аллахьяр, Назарина (Фаворов, 46), Булеца, Громов (Фримпонг, 73), Гладкий, Шахаб (Кристиан, 73).
Обзор матча Шахтер – Заря
Шахтер минимум до завтрашнего вечера будет делить первое место с Динамо.
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Турнирная таблица
1
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые
29
Пропущеные
6
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые
25
Пропущеные
2
Разница
23
Результаты последних матчей:
Н
В
В
В
В
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые
19
Пропущеные
7
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
4
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые
23
Пропущеные
15
Разница
8
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
Н
5
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые
14
Пропущеные
12
Разница
2
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
В
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
Н
7
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые
13
Пропущеные
16
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
Н
П
8
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забитые
9
Пропущеные
13
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
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Н
В
11
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые
7
Пропущеные
14
Разница
-7
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые
6
Пропущеные
15
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
14
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
Н
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые
11
Пропущеные
24
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
Н
П
Н
Н
16
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые
12
Пропущеные
25
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
П
П
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