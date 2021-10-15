На скамейке, как в самолете: Шахтер и Динамо объединились ради усовершенствования "Олимпийского"

Шахтер совместно с Динамо реализовал проект по усовершенствованию кресел на лавке запасных. Теперь футболисты и тренеры будут следить за матчем в комфортных условиях

Динамо и Шахтер обновили кресла на "Олимпийском" / Фото: Twitter

Теперь лавки запасных на "Олимпийском" именные. Шахтер будет занимать лавку справа от выхода из подтрибунного помещения, а Динамо – слева. Ранее мы писали, что Шахтер устроит Oktoberfest на матче с Зарей.

Остается только открытым вопрос, чью стороны выберет сборная Украины, когда будет проводить матч на главной арене страны.

Реклама

"Вслед за газоном нового поколения на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных, произведенные итальянской компанией Lino Sonego.

Оборудованные системой обогрева с 3 функциями на спинках и сиденьях, кресла подарят комфорт игрокам и тренерам и в зимнее время года.