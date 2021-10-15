На скамейке, как в самолете: Шахтер и Динамо объединились ради усовершенствования "Олимпийского"

Теперь лавки запасных на "Олимпийском" именные. Шахтер будет занимать лавку справа от выхода из подтрибунного помещения, а Динамо – слева. Ранее мы писали, что Шахтер устроит Oktoberfest на матче с Зарей.
Остается только открытым вопрос, чью стороны выберет сборная Украины, когда будет проводить матч на главной арене страны.
"Вслед за газоном нового поколения на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных, произведенные итальянской компанией Lino Sonego.
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Оборудованные системой обогрева с 3 функциями на спинках и сиденьях, кресла подарят комфорт игрокам и тренерам и в зимнее время года.
Конструкции новых скамеек запасных оформлены в клубных цветах, и помимо эмблемы, на каждом сидении размещены спонсорские площади, на которых расположены логотипы компаний-партнеров клуба", – говорится в сообщении Шахтера.