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Шахтер устроит Oktoberfest на матче с Зарей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 октября, 21:55
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Донецкий клуб приготовил для болельщиков много сюрпризов перед матчем чемпионата Украины с Зарей
Шахтер приглашает всех на Олимпийский
Шахтер приглашает всех на Олимпийский

В пятницу, 15 октября, донецкий Шахтер в поединке 11-го тура Премьер-лиги примет в Киеве луганскую Зарю.

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Матч начнется в 17:00, а вход на стадион будет открыт уже в 15:00.

Перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. Шахтер и титульный партнер клуба подготовили специальную развлекательную программу:

  • зона фуд-корта с тематическим меню гриль
  • баварские традиции, конкурсы и развлечения
  • чемпионат по поеданию баварских сосисок
  • зажигательная концертная программа
  • тематическая фотозона
  • зона аттракционов и футбольная площадка в "Семейном клубе"

Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу Х-фактор и болельщик Шахтера Алексей Кузнецов.

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