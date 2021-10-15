15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Бразильская феерия. Шахтер поиздевался над Зарей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 октября, 19:05
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Дубли Фернандо и Тете позволили донецкому клубу разгромить луганчан и выйти на первое место в турнирной таблице УПЛ
Уверенная победа "горняков"
Уверенная победа "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер и луганская Заря сегодня открыли 11-й тур украинской Премьер-лиги.

Матч команд, которые ведут борьбу за медали, выдался богатым на голы. Почти все из них влетели в ворота Зари.

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Быстрый гол "горнякам" принесла ошибка защиты и расторопность Фернандо. После неудачной скидки назад Казакова, бразилец подхватил мяч и реализовал выход один на один.

Педриньо удвоил преимущество, замкнув фланговый прострел. А потом выступил ассистентом, когда дубль оформлял Фернандо. И это все в первом тайме.

Заря попыталась вернуться в игру после перерыва. Гладкий даже забил своей бывшей команде.

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А дальше пришло время феерить Тете. Сначала Тете точным ударом головой быстро остудил луганчан. Потом отдал пас на Сикана, который пяткой оформил шедевр. И в компенсированное время Тете повторил достижение Фернандо.

Шахтер – Заря – 6:1
Голы: Фернандо (11), Педриньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сикан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)

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Шахтер уверенно побеждает и минимум до завтрашнего вечера будет делить первое место с Динамо.

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Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
8
2
1
29
6
23
26
Забитые 29
Пропущеные 6
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В Н П
4
Заря Заря Зар
11
6
2
3
23
15
8
20
Забитые 23
Пропущеные 15
Разница 8
Результаты последних матчей: П В В В Н
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П В
6
Александрия Александрия Але
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые 13
Пропущеные 16
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забитые 9
Пропущеные 13
Разница -4
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П В П П
12
Ингулец Ингулец Инг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
Львов Львов Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые 6
Пропущеные 15
Разница -9
Результаты последних матчей: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н Н
15
Черноморец Черноморец Чер
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые 11
Пропущеные 24
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П В П

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11.0

5.70

1.28

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
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И
Г
О
1
Шахтер
11
29:6
26
2
Динамо
10
25:2
26
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
11
23:15
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
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