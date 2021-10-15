Шахтер против Зари и другие матчи УПЛ: расписание и трансляции поединков 11-го тура

Лишь семь матчей чемпионата Украины будет сыграно в 11-м туре. Встречу Рух – Ингулец перенесли из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе