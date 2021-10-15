Шахтер против Зари и другие матчи УПЛ: расписание и трансляции поединков 11-го тура

Лишь семь матчей чемпионата Украины будет сыграно в 11-м туре. Встречу Рух – Ингулец перенесли из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе
Матч Заря - Шахтер - центральный в эти выходные
После паузы на отборочные матчи ЧМ-2022 возобновляется чемпионат Украины. На этих выходных будет сыгран 11-й тур. Но вместо восьми пройдет лишь семь поединков.
У футболистов Руха обнаружили коронавирусную инфекцию. Поэтому поединок львовской команды против Ингульца перенесен.
Пятница, 15 октября
17:00. Шахтер – Заря
Онлайн-трансляция
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.33 – 4.90 – 10.50
Суббота, 16 октября
14:00. Мариуполь – Металлист 1925
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.70 – 3.24 – 2.70
17:00. Львов – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 11.50 – 5.90 – 1.25
19:30. Днепр-1 – Колос
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.66 – 3.80 – 5.35
Воскресенье, 17 октября
14:00. Минай – Десна
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3.54 – 3.44 – 2.09
19:30. Александрия – Ворскла
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.85 – 3.24 – 2.55
Понедельник, 18 октября
19:30. Черноморец – Верес
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.60 – 3.34 – 2.70
Турнирная таблица
1
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые
25
Пропущеные
2
Разница
23
Результаты последних матчей:
Н
В
В
В
В
2
10
7
2
1
23
5
18
23
Забитые
23
Пропущеные
5
Разница
18
Результаты последних матчей:
Н
В
В
В
Н
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые
19
Пропущеные
7
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
4
10
6
2
2
22
9
13
20
Забитые
22
Пропущеные
9
Разница
13
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
В
5
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые
14
Пропущеные
12
Разница
2
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
В
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
Н
В
П
В
Н
7
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые
13
Пропущеные
16
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
Н
П
8
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забитые
9
Пропущеные
13
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
П
Н
В
11
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые
7
Пропущеные
14
Разница
-7
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые
6
Пропущеные
15
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
14
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
Н
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые
11
Пропущеные
24
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
Н
П
Н
Н
16
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые
12
Пропущеные
25
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П