Покажіть це Реалу! Шахтар знищив Зорю

Донецький клуб забив луганчанам шість голів перед вівторковим матчем Ліги чемпіонів проти Реала
"Гірники" забили шість разів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Шахтар завдав болючої поразки Зорів матчі 11 туру чемпіонату України.
У кожному з таймів "гірники" забили по три голи. Бенефісом гра стала для бразильських легіонерів донецького клубу. По дублю оформили Фернандо і Тете. Ще один гол записав на свій рахунок Педріньо.
Така впевнена перемога дозволить футболістам Шахтаря з хорошим настроєм готуватися до матчу Ліги чемпіонів. У вівторок у Києві матч з Реалом.
Шахтар – Зоря – 6:1
Голи: Фернандо (11), Педріньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сікан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)
Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Марлон (Ісмаїлі, 46), Матвієнко (Віта, 76), Марлос, Майкон, Антоніо, Алан Патрік (Сікан, 76), Педріньо (Тете, 65), Фернандо (Мудрик, 46).
Зоря: Мацапура, Козаков, Вернидуб (Імереков, 18), Цвек, Снурніцин, Аллахьяр, Назарин (Фаворов, 46), Булеца, Громов (Фрімпонг, 73), Гладкий, Шахаб (Крістіан, 73).
Огляд матчу Шахтар – Зоря
Шахтар мінімум до завтрашнього вечора буде ділити перше місце з Динамо.
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Турнірна таблиця
1
11
8
2
1
29
6
23
26
Забиті
29
Пропущені
6
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
10
8
2
0
25
2
23
26
Забиті
25
Пропущені
2
Різниця
23
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
В
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті
19
Пропущені
7
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
4
11
6
2
3
23
15
8
20
Забиті
23
Пропущені
15
Різниця
8
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
5
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті
14
Пропущені
12
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
В
6
10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
Н
7
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забиті
13
Пропущені
16
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
Н
П
8
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забиті
9
Пропущені
13
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забиті
9
Пропущені
12
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
В
10
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
В
11
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті
7
Пропущені
14
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті
6
Пропущені
15
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
14
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
Н
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті
11
Пропущені
24
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
Н
16
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забиті
12
Пропущені
25
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П