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Минус 200 миллионов: Реал не привезет в Киев "сбитых летчиков"

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 октября, 08:48
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Мадридский Реал опубликовал заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера. Испанцы сыграют без своих дорогостоящих футболистов
Эден Азар в Киеве не сыграет
Эден Азар в Киеве не сыграет / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" во вторник, 19 октября. Реал сегодня прибудет в столицу Украины.

Читайте также: Спешите в кассы: на матч Шахтер – Реал остается все меньше билетов

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Карло Анчелотти включил в заявку на матч 22 игроков. В список не попали Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско и Дани Карвахаль. Зато вернулись в строй Марсело, Ферлан Менди и Давид Алаба.

Отметим отсутствие таких звезд как Эден Азар, Гарет Бэйл, которые в свое время обошлись клубу более чем в 200 миллионов евро, но эти футболисты уже давно напоминают лишь бледную тень самих себя.

  • Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес
  • Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Мигель
  • Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас, Камавинга,Бланко
  • Нападающие: Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано

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Верес
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