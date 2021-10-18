Минус 200 миллионов: Реал не привезет в Киев "сбитых летчиков"

Мадридский Реал опубликовал заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера. Испанцы сыграют без своих дорогостоящих футболистов

Эден Азар в Киеве не сыграет / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" во вторник, 19 октября. Реал сегодня прибудет в столицу Украины.

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Карло Анчелотти включил в заявку на матч 22 игроков. В список не попали Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско и Дани Карвахаль. Зато вернулись в строй Марсело, Ферлан Менди и Давид Алаба.

Отметим отсутствие таких звезд как Эден Азар, Гарет Бэйл, которые в свое время обошлись клубу более чем в 200 миллионов евро, но эти футболисты уже давно напоминают лишь бледную тень самих себя.

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес

Куртуа, Лунин, Лопес Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Мигель

Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Мигель Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас, Камавинга,Бланко

Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас, Камавинга,Бланко Нападающие: Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано