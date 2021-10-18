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Мінус 200 мільйонів: Реал не привезе до Києва "збитих льотчиків"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 08:48
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Мадридський Реал опублікував заявку на матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря. Іспанці зіграють без своїх дорогих футболістів
Еден Азар в Києві не зіграє
Еден Азар в Києві не зіграє / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Поєдинок пройде в Києві в НСК "Олімпійський" у вівторок, 19 жовтня. Реал сьогодні прибуде в столицю України.

Читайте також: Поспішайте до кас: на матч Шахтар – Реал залишається все менше квитків

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Карло Анчелотті включив в заявку на матч 22 гравців. До списку не потрапили Еден Азар, Гарет Бейл, Іско і Дані Карвахаль. Зате повернулися в стрій Марсело, Ферлан Менді і Давид Алаба.

Відзначимо відсутність таких зірок як Еден Азар, Гарет Бейл, які свого часу обійшлися клубу більш ніж в 200 мільйонів євро, але ці футболісти вже давно нагадують лише бліду тінь самих себе.

  • Воротарі: Куртуа, Лунін, Лопес
  • Захисники: Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Марсело, Менді, Мігель
  • Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Лукас, Камавінга, Бланко
  • Нападники: Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано

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0
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