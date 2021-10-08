7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Спешите в кассы: на матч Шахтер – Реал остается все меньше билетов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 октября, 14:24
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Шахтер продолжает продажу билетов на суперматч Лиги чемпионов против мадридского Реала. Уже продано почти половина билетов
Шахтер и Реал встретятся в Лиге чемпионов
Шахтер и Реал встретятся в Лиге чемпионов / Фото: Reuters

Поединок состоится 19 октября на НСК "Олимпийский" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данный момент уже продано 15 тысяч билетов, а всего на матче смогут присутствовать лишь 34 тысячи зрителей – из-за карантинных ограничений "Олимпийский" не может быть заполнен полностью.

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Стартовая стоимость билетов:

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен
  • SkyUp Club: 900 гривен
  • The Club (снек-меню): 2000/2500 гривен
  • The Lounge (с пакетом гостеприимства): 7000 гривен
  • Sky Box: 15 000 – 17 000 гривен

Приобрести билеты на матч Шахтер – Реал можно онлайн на официальном сайте клуба, на сайтах-партнерах клуба, а также в кассах НСК "Олимпийский", но только в день матча.

Напомним, после двух туров на счету Шахтера одно очко, а Реала – три балла. Обе команды успели проиграть молдавскому Шерифу.

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Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Интер Интер Инт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

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И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
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