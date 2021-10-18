"Мне бы хотелось обыграть не только Реал, но и Интер с Шерифом": Де Дзерби настроен на максимум

Накануне домашнего поединка Лиги чемпионов против мадридского Реала, главный тренер донецкого Шахтера провел пресс-конференцию

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Наставник "горняков" ответил на вопросы журналистов и поделился своими ожиданиями от матча с "королевским" клубом.

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- Что больше всего вас беспокоит перед завтрашним матчем?

- Когда играешь против Реала, тебя беспокоит все. Только глупец не волновался бы перед таким матчем. Главное для меня – посмотреть, настолько мы прибавили, стали сильнее. Меня волнует, чтобы моя команда играла смело, с максимальной концентрацией и вниманием.

- Ваша команда старается играть в контроль мяча и диктовать свои условия. Но завтра вам играть с Реалом, у которого очень сильная полузащита. Будете ли вы завтра играть в атакующем стиле, или более осторожно?

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- Зависит от того, с какой стороны посмотреть на это. Против команды, которая любит держать мяч, есть два способа сыграть: или просто обороняться, или попытаться отобрать мяч, потому что держать мяч у себя – это уже оборона. Завтра посмотрим, какой вариант мы выберем.

Шахтер не смог поразить ворота Интера / Фото: REUTERS

- Анализировали ли вы прошлогодние матчи с Реалом? Консультировались ли с Луишем Каштру? И какой результат будет для вас приемлемым завтра?

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- Я не анализировал прошлогодние матчи. Я их видел, но не анализировал. И не говорил с Каштру. В этом нет смысла – каждый год команды меняются, и Реал, и Шахтер. Каждую игру мы стараемся выиграть, но поражения – тоже часть футбола.

- Вашу игру ассоциируют с тики-такой Пепа Гвардиолы. Вы в этим согласны? И есть ли место таком футболу в наше время?

- Футбол прекрасен потому, что каждый видит его по-разному. Я не хочу копировать какую-то команду. Каждый предлагает тот стиль игры, в который он верит. Команды показывают тот футбол, который от них требуют тренера.

Моя команда играет в тот стиль, который я хочу. У нас техничная команда, которая любит атаковать. Те команды, которые играют в более вертикальный и силовой футбол, играют так потому, что у них игроки с другими характеристиками.

Шахтер и Интер поделили очки в Киеве / Фото: REUTERS

- Можете охарактеризовать Карло Анчелотти и его нынешний Реал?

- Анчелотти написал историю итальянского футбола – и как игрок и как тренер. Для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – пример для подражания, многие на него ориентируются. Он много лет тренирует великие команды, великих игроков, и побеждает с ними. Поэтому, могу сказать о нем только хорошие вещи.

Реал – очень сильная команда, в ней много чемпионов, и они приехали побеждать. Они также будут стараться играть в свой футбол.

- Вы уже встречались с Анчелотти в Серии А. Какие воспоминания у вас от тех матчей? Хотите обыграть его сейчас и завершить то, что начали тогда?

- Анчелотти тренировал Наполи, это большая команда, ее было трудно обыграть. Это не поединок Де Дзерби – Анчелотти, это матч команд, в каждой из которых много сильных игроков. Мы оба итальянские тренеры, тренируем иностранные команды, но это не наше личное противостояние.

Шахтер vs Интер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- Кто будет компенсировать отсутствие Траоре? Держите ли вы в уме опцию Дентиньо, у которого хорошая статистика матчей против Реала?

- Этот вопрос я понял даже без переводчика (смеется). Но сейчас не подходящий момент говорить, кто сыграет. У нас есть Сикан, Фернандо, Дентиньо, Педриньо. Сыграет кто-то из них, могу вам подсказать.

- Каштру смог обыграл Реал дважды. Есть ли у вас пунктик в голове – обыграть Реал?

- В прошлом году Шахтер провел очень сильный групповой этап. Но в этом году все по-другому. Шахтер, Интер, Реал – все изменились. Мне бы хотелось обыграть не только Реал, но и Интер с Шерифом. Я всегда хочу побеждать. Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что 19 октября донецкий Шахтер проведет матч 3-го тура Лиги чемпионов против мадридского Реала.

После двух сыгранных матчей команда Роберто Де Дзерби набрала один балл и замыкает турнирную таблицу группы D.