Шахтер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В третьем туре группового раунда ЛЧ донецкий Шахтер на НСК Олимпийский в Киеве принимает мадридский Реал – следите в онлайн-режиме за ходом противостояния

Во вторник, 19 октября, на НСК "Олимпийский" проходит матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Реал. Начало – в 22:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка с видео, фото и комментариями.

Реклама

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После двух туров положение в группе D сенсационное – ее возглавляет молдавский Шериф с украинским тренером Юрием Вернидубом, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Мадридцы идут вторыми, "горняки" – четвертыми. Поэтому сегодня Шахтеру нужна, ни много ни мало, победа над самым титулованным клубом мира!

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер и Реал встречались четыре раза. В 2015-м дважды победил Реал, в 2020-м – Шахтер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ШАХТЕР: Пятов; Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили; Майкон, Степаненко; Тете, Алан Патрик, Фернандо; Педриньо

Не сыграют: Матвиенко, Жуниор Мораэс, Траоре, Коноплянка

РЕАЛ: Куртуа; Начо, Милитао, Алаба, Гуттьерес/Менди; Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос; Бензема, Винисиус

Не сыграют: Карвахаль, Себальос, Бейл, Иско, Йович, Азар.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Когда играешь против Реала, тебя беспокоит все. Только глупец не волновался бы перед таким матчем. Главное для меня – посмотреть, настолько мы прибавили, стали сильнее. Меня волнует, чтобы моя команда играла смело, с максимальной концентрацией и вниманием".

"Мне бы хотелось обыграть не только Реал, но и Интер с Шерифом. Я всегда хочу побеждать".

"Карло Анчелотти внес большой вклад в историю итальянского футбола и как игрок, и как наставник. Для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – маэстро".

"Чего ожидаю от соперника? Я не думаю, что Реал приехал сюда не атаковать. Считаю, мадридцы хотят показать здесь именно то, как они умеют наступать, показать свой футбол".

Главный тренер Реала Карло Анчелотти:

"Мы готовы к игре со сложным соперником. Уверены в себе".

"Я знаю Де Дзерби очень хорошо. Он прекрасный друг. У нас разный стиль футбола, но его Сассуоло здорово играл, он провел там отличную работу. Это сейчас видно и у Шахтера. У команды есть явный стиль".

"Нужно помнить, что самый важный период сезона – не сейчас, а много позже, когда играешь финалы или последние стадии турниров. К ним нужно быть готовым".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.67, на победу Шахтера – 5.30, на ничью – 4.05. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Шахтера – 18%

ничья – 24%

выигрыш Реала – 58%

наиболее вероятный счет – 0:2

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире игру Шахтер – Реал во вторник, 19 октября, начиная с 22:00, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как перед игрой с Реалом Шахтер разгромил в УПЛ Зарю 6:1