19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Шахтер

22:00

Реал

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 октября, 10:01
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В третьем туре группового раунда ЛЧ донецкий Шахтер на НСК Олимпийский в Киеве принимает мадридский Реал – следите в онлайн-режиме за ходом противостояния

Во вторник, 19 октября, на НСК "Олимпийский" проходит матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Реал. Начало – в 22:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка с видео, фото и комментариями.

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ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После двух туров положение в группе D сенсационное – ее возглавляет молдавский Шериф с украинским тренером Юрием Вернидубом, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Мадридцы идут вторыми, "горняки" – четвертыми. Поэтому сегодня Шахтеру нужна, ни много ни мало, победа над самым титулованным клубом мира!

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Интер Интер Инт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер и Реал встречались четыре раза. В 2015-м дважды победил Реал, в 2020-м – Шахтер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ШАХТЕР: Пятов; Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили; Майкон, Степаненко; Тете, Алан Патрик, Фернандо; Педриньо
Не сыграют: Матвиенко, Жуниор Мораэс, Траоре, Коноплянка

РЕАЛ: Куртуа; Начо, Милитао, Алаба, Гуттьерес/Менди; Вальверде, Каземиро, Модрич, Кроос; Бензема, Винисиус
Не сыграют: Карвахаль, Себальос, Бейл, Иско, Йович, Азар.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Когда играешь против Реала, тебя беспокоит все. Только глупец не волновался бы перед таким матчем. Главное для меня – посмотреть, настолько мы прибавили, стали сильнее. Меня волнует, чтобы моя команда играла смело, с максимальной концентрацией и вниманием".

"Мне бы хотелось обыграть не только Реал, но и Интер с Шерифом. Я всегда хочу побеждать".

"Карло Анчелотти внес большой вклад в историю итальянского футбола и как игрок, и как наставник. Для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – маэстро".

"Чего ожидаю от соперника? Я не думаю, что Реал приехал сюда не атаковать. Считаю, мадридцы хотят показать здесь именно то, как они умеют наступать, показать свой футбол".

Главный тренер Реала Карло Анчелотти:

"Мы готовы к игре со сложным соперником. Уверены в себе".

"Я знаю Де Дзерби очень хорошо. Он прекрасный друг. У нас разный стиль футбола, но его Сассуоло здорово играл, он провел там отличную работу. Это сейчас видно и у Шахтера. У команды есть явный стиль".

"Нужно помнить, что самый важный период сезона – не сейчас, а много позже, когда играешь финалы или последние стадии турниров. К ним нужно быть готовым".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Реал. На его победу установлен коэффициент 1.67, на победу Шахтера – 5.30, на ничью – 4.05. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Шахтера – 18%
  • ничья – 24%
  • выигрыш Реала – 58%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире игру Шахтер – Реал во вторник, 19 октября, начиная с 22:00, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как перед игрой с Реалом Шахтер разгромил в УПЛ Зарю 6:1

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1
Динамо
11
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29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
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