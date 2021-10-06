Траоре пропустит минимум 9 месяцев: неутешительные новости для Шахтера

Начальник медицинской службы Шахтера Артур Глущенко огласил сроки восстановления травмированных игроков команды. Дольше всех в лазарете пробудет Лассиона Траоре

Форвард Шахтера получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер надолго потерял лучшего бомбардира текущего сезона Лассину Траоре и фактически до конца года не сможет рассчитывать на Жуниора Мораеса. Единственный позитив – скорое возвращение Исмаили и Фернандо.

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Лассина Траоре

У Траоре серьезная травма – повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели предстоит операция, сейчас его к ней готовим: нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. Травма очень серьезная. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года.

Жуниор Мораес

У Мораеса еще продолжается курс реабилитации, прошло только 5 месяцев. Думаю, восстановление займет еще не меньше двух. К концу ноября – декабрю он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов.

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Другие травмированные

Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой, планируем, чтобы через 3-4 дня они приступили к занятиям в общей группе. Восстановление Витао еще займет порядка 7-10 дней, сообщает сайт Шахтера.