Лидер обороны Шахтера пропустит матч с Реалом

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о кадровых проблемах накануне поединка в Лиге чемпионов.
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Наставник Шахтера сообщил, что ведущий защитник "оранжево-черных" Николай Матвиенко не сможет сыграть против команды Карло Анчелотти.
Подробности травмы Матвиенко Де Дзерби не уточнил.
Хорошей новостью стало возвращение в строй форварда Дентиньо, который восстановился после травмы и завтра будет в заявке.
Напомним, что в матче второго тура Лиги чемпионов против Интера тяжелую травмы получил основной форвард Шахтера Траоре.
Донецкий Шахтер во вторник, 19 октября, сыграет против мадридского Реала. Начало поединка в 22:00.