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"Шахтер" – "Боруссия": букмекеры ждут много голов и снова не верят в "горняков"

3 ноября, 17:03

Олег Люлька Олег Люлька

Фаворитом сегодняшнего поединка Лиги чемпионов, несмотря на гостевой статус, аналитики называют немцев

Несмотря на успехи "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов, где после победы над "Реалом" и ничьей с "Интером" "горняки" лидируют в группе B, аналитики букмекерских контор не видят в "оранжево-черных" фаворита в сегодняшнем поединке третьего тура ЛЧ против менхенгладбахской "Боруссии". Напомним, он начнется на НСК "Олимпийский" в Киеве в 19:55. Смотреть "Шахтер" – "Боруссия" М онлайн можно в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Букмекеры считают "Боруссию", несмотря на гостевой статус, более реальным претендентом на три очка. На победу команды Марко Розе установлен коэффициент 2.23, на ничью – 3.85, на победу "Шахтера" – 3.10. Таким образом вероятность выигрыша поединка дончанами оценивается в 31 процент, ничейного исхода – в 25 процентов, а выигрыша немецкого клуба – в 44 процента.

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Самые вероятные счета матча у аналитиков

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"Шахтер" – "Боруссия" – 1:1 (коэффициент 7.30)
"Шахтер" – "Боруссия" – 1:2 (9.10)
"Шахтер" – "Боруссия" – 2:2 (10.50)
"Шахтер" – "Боруссия" – 2:1 (11.00)

При этом аналитики ожидают результативный поединок на "Олимпийском" – скорее, с тремя и более голами, чем с двумя и менее.

ТОП-5 претендентов на гол у "Шахтера"

  • Жуниор Мораес 2.60 (коэффициент на "забьет гол")
  • Марлос 3.00
  • Тайсон 3.30
  • Тете 3.50
  • Манор Соломон 4.00

Смотрите, как забивает Мораес

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ТОП-5 претендентов на гол у "Боруссии"

  • Маркус Тюрам 2.70
  • Алассан Плеа 2.80
  • Брель Эмболо 2.90
  • Хулио Вильяльба 3.00
  • Ларс Штиндль 3.20

Смотрите, как забивает Тюрам

Напомним, "Боруссия" на старте Лиги чемпионов сыграла 2:2 с "Интером" в гостях, а затем с таким же счетом с "Реалом" – дома, каждый раз упуская победу на последних минутах.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Реал" (2:2). Обзор матча

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Боруссия Менхенгладбах котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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