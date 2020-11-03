Три причины, почему нужно смотреть матч "Шахтер" – "Боруссия" в Лиге чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет третий матч на групповом этапе Лиги чемиопнов. Сегодняшний соперник – "Боруссия" из Менхенгладбаха – наименее именитый соперник после "Реала" и "Интера". Но это не значит, что матч будет проходным. Приводим три причины, почему обязательно нужно смотреть матч "горняков". Онлайн матча "Шахтер" – "Боруссия" есть на нашем сайте, также его можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Причина №1. Многие эксперты и даже действующие игроки "Шахтера" сходятся во мнении, что "Боруссия" – самый сильный соперник на данном этапе. Немцы выделяются рисунком игры и дисциплиной на поле, что позволяет команде Марко Розе показывать стабильные результаты – в текущем сезоне клуб из Менхенгладбаха проиграл только один матч – дерби Дортмунду. Силу "Боруссии" подтверждают и букмекеры. Однако скажите, неужели матчи против "Реала" и "Интера" были для "горняков" легкими?

Фото: REUTERS/Juan Medina

Причина №2. Неожиданно для всех "Шахтер" заработал четыре очка в двух первых турах Лиги чемпионов и с четырьмя очками возглавляет группу B. До старта группового этапа букмекеры прогнозировали "горнякам" борьбу за третье место с "Боруссией". Сейчас же чемпион Украины имеет все шансы побороться за путевку в 1/8 финала, а матчи против немцев могут стать решающими. Идеальным раскладом для "Шахтера" стало бы завоевание четырех очков в спарке с "Боруссией". О шести баллах мы скромно помолчим. Это позволит не только отсеять прямого конкурента, но и укрепиться на лидирующих позициях, ведь в параллельных матчах "Интер" и "Реал" тоже будут терять очки.

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Фото: REUTERS/Juan Medina

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Причина №3. Сегодня "Шахтер" впервые в текущем евросезоне может выйти на поле сильнейшим составом. После коронавируса в строй вернулись Андрей Пятов, Тарас Степанко, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес. Молодежь "горняков" сумела успешно заменить лидеров, заставив говорить о себе всю Европу. Теперь дополнительная конкуренция за место в составе придаст мотивацию даже безоговорочным лидерам. Вот и сравним игру команды с молодняком и проверенными бойцами.

Андрей Пятов и Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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