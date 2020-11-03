Матч "Барселона" – "Динамо" могут перенести на декабрь: а пока киевляне катаются по Каталонии

Подопечные Луческу в ожидании решения по игре с Месси отправились на экскурсию по Барселоне

Делегация киевского "Динамо" в Барселоне сегодня в первой половине дня прошла новые тесты на коронавирус. А в ожидании их результатов команда Мирчи Луческу отправилась на прогулку по столице Каталонии на автобусе, который команда не будет покидать во время экскурсии. Хотя ранее сообщалось, что динамовцев ждет полная изоляция в Испании.

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Отметим, что на экскурсию по Барселоне Луческу отправился в маске, хотя в Будапеште перед игрой с "Ференцварошем" Мирча гулял без нее.

Если новых положительных тестов у "Динамо" не будет, то сегодня вечером состоится запланирована ранее пресс-конференция Мирчи Луческу и тренировка его подопечных на "Камп Ноу".

Если же в составе "Динамо" будут обнаружены новые инфицированные, то, по данным испанских СМИ, игра "Барселона" – "Динамо", которая должна состояться в среду, в этот день не состоится.

По данным Meta-ratings, в случае появления новых зараженных в составе вице-чемпионов Украины, УЕФА примет отдельное решение по судьбе матча с "Барселоной", который, скорее всего, будет перенесен на конец 2020 года.

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Напомним, до отлета в Каталонию COVID-19 был диагностирован у 9 игроков "Динамо" – Шапаренко, Караваева, Гармаша, Цитаишвили, Бэлуцэ, Дуэлунда, Бущана, Миколенко, Бойко, а также у "правой руки" главного тренера Мирчи Луческу – его ассистента Эмила Караса и четырех работников персонала столичной команды, включая врачей.

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