Українська
$ 28,37
33,68

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Почти рекордная серия: Роналду забил гол в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд

24 ноября, 23:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальцу нужно провести еще два сезона, чтобы стать абсолютным рекордсменом

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился забитым мячом в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва.

Реклама

Португальский футболист забил гол в 15-м сезоне подряд в Лиге чемпионов. Свой первый мяч Криштиану забил еще в сезоне 2006/2007 годов, а сейчас является лучшим бомбардиров в истории турнира – на счету Роналду 131 гол.

Отметим, что рекорд по количеству сезонов подряд с забитыми голами принадлежит легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу. Валлийский полузащитник забивал на протяжении 16 сезонов.

Кстати, мы писали, что Роналду и Ибрагимович ведут гонку бомбардиров Серии А. На двоих им 74 года. Два ветерана мирового футбола разрывают Серию А.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Защитник
Защитник "Динамо" вернулся после COVID-19 и расстроен, что не сыграет против МессиЛига чемпионов
Супряга, это твой шанс! Перед
Супряга, это твой шанс! Перед "Динамо" "Барселона" потеряла всю защитуЛига чемпионов
"Ювентус" – "Ференцварош": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять