Почти рекордная серия: Роналду забил гол в 15-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Португальцу нужно провести еще два сезона, чтобы стать абсолютным рекордсменом

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился забитым мячом в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва.

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Португальский футболист забил гол в 15-м сезоне подряд в Лиге чемпионов. Свой первый мяч Криштиану забил еще в сезоне 2006/2007 годов, а сейчас является лучшим бомбардиров в истории турнира – на счету Роналду 131 гол.

Отметим, что рекорд по количеству сезонов подряд с забитыми голами принадлежит легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу. Валлийский полузащитник забивал на протяжении 16 сезонов.

Кстати, мы писали, что Роналду и Ибрагимович ведут гонку бомбардиров Серии А. На двоих им 74 года. Два ветерана мирового футбола разрывают Серию А.

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