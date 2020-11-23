Лига ветеранов: Роналду и Ибрагимович ведут гонку бомбардиров Серии А. На двоих им 74 года

Спешите наслаждаться игрой живых легенд футбола, пока они не ушли на пенсию

Чемпионат Италии превращается в противостояние двух игроков. Восьмой тур Серии А ознаменовался голевой феерией в исполнении лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду и звезды "Милана" Златана Ибрагимовича. Кстати, мы уже писали, что Роналду вышел на матч "Ювентуса" с красной полоской на лице: что это означает.

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Оба ветерана мирового футбола записали на свой счет по дублю, что помогло их командам синхронно одержать победы и продолжить борьбу за золотые медали, а самим игрокам – за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии.

После восьми туров Ибрагимович имеет на своем счету 10 голов, Роналду уже успел наколотить восемь мячей. Такие бомбардирские успехи еще больше впечатляют, учитывая возраст игроков. На двоих им уже 74 года! Златану в октябре исполнилось 39, а Роналду скоро стукнет 36 лет.

Накануне мы писали, что неугомонный Ибрагимович поразил партнеров по "Милану" неожиданным подарком. Поступок шведа больше похож на рекламную акцию.

Смотрите, как Роналду забивал "Кальяри":

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А так Ибрагимович помог "Милану" обыграть "Наполи":

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