Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Лига ветеранов: Роналду и Ибрагимович ведут гонку бомбардиров Серии А. На двоих им 74 года

23 ноября, 10:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спешите наслаждаться игрой живых легенд футбола, пока они не ушли на пенсию

Чемпионат Италии превращается в противостояние двух игроков. Восьмой тур Серии А ознаменовался голевой феерией в исполнении лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду и звезды "Милана" Златана Ибрагимовича. Кстати, мы уже писали, что Роналду вышел на матч "Ювентуса" с красной полоской на лице: что это означает.

Реклама

Оба ветерана мирового футбола записали на свой счет по дублю, что помогло их командам синхронно одержать победы и продолжить борьбу за золотые медали, а самим игрокам – за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии.

После восьми туров Ибрагимович имеет на своем счету 10 голов, Роналду уже успел наколотить восемь мячей. Такие бомбардирские успехи еще больше впечатляют, учитывая возраст игроков. На двоих им уже 74 года! Златану в октябре исполнилось 39, а Роналду скоро стукнет 36 лет.

Накануне мы писали, что неугомонный Ибрагимович поразил партнеров по "Милану" неожиданным подарком. Поступок шведа больше похож на рекламную акцию.

Смотрите, как Роналду забивал "Кальяри":

В тренде
"Ще не вмерла" в Москве! Сумасшедший украинец-скалолаз выиграл чемпионат Европы, обставив россиянина
Реклама

А так Ибрагимович помог "Милану" обыграть "Наполи":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия чемпионат Италии Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
"Самые дорогие жены" футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивуюФутбол
Лига наций УЕФА: прогнозы на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогнозы на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол
"Третий раз получают положительные тесты!" В футбольном "Прикарпатье" – 25 зараженныхФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять