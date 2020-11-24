Тренер "Боруссии" подчеркнул проблему "Шахтера" и рассказал о ситуации с COVID-19

Марко Розе отметил, что его команда в хорошей форме, но не захотел обсуждать выход в плей-офф

Главный тренер "Боруссии" Марко Розе на предматчевой пресс-конференции рассказал, какой "Шахтер" ожидает увидеть в предстоящей встрече 4-го тура Лиги чемпионов. Начало поединка 25 декабря – в 19:55 по Киеву. А ранее Каштру рассказал, как "Шахтер" в гостях будет побеждать "Боруссию".

"Полузащитник Хофманн, у которого травма, а также защитник Бенсебаини, сдавший положительный тест на коронавирус, с "Шахтером" не сыграют. А вот Алассан Плеа отбыл карантин, и с сегодняшнего дня ему разрешены тренировки в общей группе. Но последние дни он находился дома, и мы еще должны оценить его форму", – цитирует Розе сайт "Шахтера".

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Марко Розе / Фото: Reuters

О крупной победе в Киеве – 6:0

"Завтра результат первого матча не будет иметь значения. Тогда мы провели лучшую игру, но она уже стала историей. Завтра "Шахтер" будет действовать совсем по-другому и постарается выиграть. У соперника качественная команда, которая хорошо атакует и старательно защищается. 0:6 – необычный счет для "Шахтера", поэтому я считаю, что ответная игра будет другой. Нас ждет трудное противостояние. Но также знаем, что мы в хорошей форме".

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Изменился ли "Шахтер" за три недели

"В "Шахтере" мало что изменилось по сравнению с первым матчем. На позицию в центр поля вернулся очень важный для украинской команды игрок Тарас Степаненко. Знаю, что определенные проблемы есть с позицией левого защитника и в центральной зоне обороны. Но это не меняет ситуации, ведь у соперника хороший резерв. Впрочем, у нас тоже очень качественные футболисты".

"Шахтер" – "Боруссия" М / Фото: Reuters

О лидерстве в группе и выходе в плей-офф

"Мы провели три матча и находимся на той позиции, которую заслуживаем. И поединок с "Шахтером" для нас является очень важным вне зависимости от турнирного расклада. Хотим выиграть и не должны думать ни о чем другом, что будет нас отвлекать. В Лиге чемпионов нужна максимальная концентрация и результативность независимо от того, с каким противником вы встречаетесь. Только после игры можно будет говорить о том, сделали ли мы шаг вперед".

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О ситуации с коронавирусом в "Боруссии"

"Мы постоянно с ней сталкиваемся, но все же мы занимаем хорошие позиции в профессиональном футболе благодаря регулярному тестированию и соблюдению правил, предписанных здравоохранением. Я очень доверяю всем, кто участвует и принимает решения в этом отношении. Но от инфекции никто не застрахован, всем клубам снова и снова приходится обходиться без ряда игроков. Это непросто, но влияет на всех нас одинаково".

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" прилетел в Германию на матч с "Боруссией", но остался в Дюссельдорфе.

Смотрите, как "Боруссия" играла против "Реала"

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