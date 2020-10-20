Одним абзацем. Почему "Динамо" проиграло "Ювентусу"

Потому что даже без Роналду "Ювентус" - на две головы выше киевлян, а Бущан - не мессия

В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" "Динамо" проиграло "Ювентусу" 0:2, пропустив во втором тайме два мяча от испанского форварда туринцев Мораты. Это поражение стало для Мирчи Луческу первым на посту главного тренера киевлян.

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Почему "Динамо" проиграло "Ювентусу"

Сенсационная победа сборной Украины над Испанией недельной давности показала, что наши команды способны обыгрывать даже соперников из другой, казалось бы, футбольной галактики. Но для этого должно сойтись множество факторов, включая сумасшедший нефарт у оппонентов и чудеса своего вратаря. Функционально "Динамо" "Ювентусу" не проиграло, а вот с нефартом у соперника и повторением чудес Бущана недельной давности в этот раз, к сожалению, не сложилось. Все-таки Жора – не мессия. "Ювентус" даже без Роналду, оставшегося в Турине из-за коронавируса, обыграл "Динамо", использовав свое преимущество в классе. Моментов у гостей было не так и много. Но на то итальянские команды и самые знаменитые в мире футбольные "киллеры", чтобы из минимума выжимать максимум. Символично, что оба мяча в ворота киевлян у "Ювентуса" забил испанец Мората. Хорошо, что его не оказалось в составе своей сборной неделю назад на "Олимпийском". И тем не менее "Динамо" было не безнадежным. А главный матч группы для киевлян будет 28 октября в Будапеште – против "Ференцвароша" Сергея Реброва. Вот там уже поражение будет расценено совсем иначе.

Обзор матча "Динамо" – "Ювентус" (0:2)

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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