Первое поражение Луческу: "Динамо" всухую проиграло "Ювентусу" (видео)

На своем поле киевляне пропустили два мяча от Мораты

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Динамо" проиграло "Ювентусу" 0:2. У туринцев нашлось кому забивать и в отсутствие Криштиану Роналду, который не прилетел в Украину из-за коронавируса. Героем в составе гостей стал Мората, сделавший после перерыва дубль.

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Счет был открыт на первой минуте второго тайма, когда игроки "Динамо", видно, мыслями еще пребывали в раздевалке. "Ювентус" провел быструю атаку, которую ударом завершил Рабьо. Бущан отбил перед собой, и Мората, избежав положения вне игры, добил мяч в ворота киевлян.

Видео первого гола Мораты

Отметим, что в случае с первым голом Морату упустил Миколенко, за которым в этом поединке пристально следили в "Милане". Как мы писали, "Милан" купил бы Миколенко, если бы он не дал забить "Ювентусу".

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После гола на 46-й минуте "Ювентус" засушил игру, отойдя на свою половину поля. "Динамо" больше контролировало мяч, но своими полумоментами не воспользовалось.

"Ювентус" же на 84-й минуте сделал счет 2:0. После подачи от Куадрадо Мората опередил Забарного и головой вогнал мяч в сетку ворот Бущана, оформив дубль.

Видео второго гола Мораты

Таким образом испанец Мората, к сожалению, отомстил за свою сборную, которая неделю назад на этом же стадионе НСК "Олимпийский", проиграла сборной Украины 0:1. Сам Альваро в том матче не участвовал, так как коуч испанцев Луис Энрике не счел нужным вызвать его в национальную команду.

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Это поражение стало первым для Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо" после 8 побед и 2 ничьих.

Следующий поединок Лиги чемпионов "Динамо" проведет 28 октября против "Ференцвароша" Реброва на его поле.

Напомним, перед началом матча с "Ювентусом" на НСК "Олимпийский" букмекеры оценили шансы "Динамо" на выход из группы Лиги чемпионов. Аналитики назвали почти нереальным попадание киевлян в 1/8 ЛЧ, но обставить Реброва в борьбе за третье место и выйти в 1/16 Лиги Европы команда Луческу, по мнению букмекеров, должна.

Добавим, что в среду, 21 октября, свое выступление в групповом раунде Лиги чемпионов начнет "Шахтер". "Горняки" сыграют в Мадриде с "Реалом". Начало в 19:55. Ранее мы писали, что Зидан считает матч с "Шахтером" особенным, но хочет поберечь проблемного Рамоса.

Смотрите, как "Динамо" на пути в ЛЧ играло с "Гентом"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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