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"Итальянцы – неудобные для "Динамо": Шацких знает, почему киевлянам будет тяжело

20 октября, 19:49

Елена Павлова Елена Павлова

Команды с Апеннин всегда очень непросто вскрывать

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких, который сейчас работает ассистентом Александра Хацкевича в российском "Роторе", предсказал тяжелый матч для киевлян против "Ювентуса". Поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевской командой и чемпионом Италии состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Онлайн-трансляция "Динамо" – "Ювентус" идет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Максим Шацких и его жена Олеся

Максим Шацких и его жена Олеся / Фото: Instagram

"Тяжело будет "Динамо" в матче с "Ювентусом". Хотя то, что у туринцев не будет Роналду, конечно, плюс для киевлян. Я думаю, "Динамо" будет играть на контратаках. Неудобный ли соперник "Ювентус" для "Динамо"? Итальянцы и немцы, действительно, как мне кажется, неудобные соперники, они такие тягучие. Легче играть с испанцами и англичанами, чем с немцами и итальянцами. Они строят свою игру от обороны, поэтому их тяжело вскрывать", – цитирует Шацких Meta-ratings.

Тренировка "Ювентуса"

Тренировка "Ювентуса" / Фото: Reuters

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Ранее мы рассказывали, как "Динамо" собирается обыгрывать "Ювентус". Ассистент Луческу рассказал, на что стоит обратить внимание в игре лучшей команды Серии А последних лет.

Смотрите, как "Динамо" играло в квалификации Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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