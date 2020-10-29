Норвежский вундеркинд Холанд установил очередной рекорд в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отличился забитым мячом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Зенита" (2:0). Для 20-летнего норвежца этот мяч стал 12-м в первых 10 матчах в основной сетку турнира – это новый рекорд Лиги чемпионов.

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Холанд превзошел достижение Симоне Индзаги, Гарри Кейна и Садио Мане, которые за свои 10 матчей в Лиге чемпионов забили по 9 матчей.

Также вчера форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену. Английскому форварду понадобилось всего 27 минут, чтобы забить три мяча.

Напомним, что Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов, пока Роналду сидит на больничном. Аргентинец отличился забитым мячом в поединке против "Ювентуса".

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