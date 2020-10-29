Українська
$ 28,4
33,31

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Месси установил рекорд Лиги чемпионов, пока Роналду сидит на больничном

29 октября, 09:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец отличился забитым мячом в поединке против "Ювентуса"

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов. Аргентинский форвард первым забил 70 голов на групповом этапе турнира, сообщает УЕФА. Он отличился забитым мячом в поединке второго тура группового этапа портив "Ювентуса" (2:0).

Реклама

Впрочем, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов остается форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. На счету португальца 131 гол с учетом квалификации. У аргентинца остается 117 мячей. Правда, из-за коронавируса Роналду пока не провел ни одного матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

На выходных Месси обновил свой антирекорд в Эль Класико: без Роналду "Реалу" он не забивает. Аргентинец отмечался голом за "Барселону" в принципиальных матчах еще весной 2018-го.

Обзор матча "Ювентус" – "Барселона" – 0:2:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Барселона Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Реал" – "Шахтер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" бито "Ювентусом": видео голов и обзор матчаЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять