Месси установил рекорд Лиги чемпионов, пока Роналду сидит на больничном

Аргентинец отличился забитым мячом в поединке против "Ювентуса"

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов. Аргентинский форвард первым забил 70 голов на групповом этапе турнира, сообщает УЕФА. Он отличился забитым мячом в поединке второго тура группового этапа портив "Ювентуса" (2:0).

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Впрочем, лучшим бомбардиром Лиги чемпионов остается форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. На счету португальца 131 гол с учетом квалификации. У аргентинца остается 117 мячей. Правда, из-за коронавируса Роналду пока не провел ни одного матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

На выходных Месси обновил свой антирекорд в Эль Класико: без Роналду "Реалу" он не забивает. Аргентинец отмечался голом за "Барселону" в принципиальных матчах еще весной 2018-го.

Обзор матча "Ювентус" – "Барселона" – 0:2:

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