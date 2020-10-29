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Украинец "Ференцвароша" оценил игру с "Динамо": "Я впервые такой пенальти привез"

29 октября, 10:08

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игорь Харатин считает, что венгерский коллектив заслужил ничью

В среду поздно вечером "Ференцварош" и киевское "Динамо" расписали ничью во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. После игры Луческу рассказал, почему не удалось удержать победу над Ребровым.

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Своими мыслями по поводу поединка поделились и футболисты венгерской команды. В частности, полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин посетовал на неудачный эпизод с назначением пенальти и считает хорошим результатом ничью.

Об этом 25-летний украинец рассказал в эфире телеканала "Футбол 2":

"Всегда нужно играть до конца. Благодарен фанатам, которые нас поддерживали даже при счете 0:2. "Динамо" – квалифицированная команда, а мы делаем первые шаги в Лиге чемпионов. Это ничья важна для нас. Первый тайм нам нельзя записать в актив, но хорошо, что мы перевернули ход игры во втором. Считаю, мы заслуживали ничьей.

Эпизод с пенальти еще не смотрел в повторе. Но, как я помню, первое касание мяча было в ногу, а потом уже он отскочил в руку. Я не мог никак отреагировать на этот рикошет. Бывают такие моменты. Это первый пенальти такой я в свои ворота привез".

Читайте о том, что аналитики определили лучшего игрока матча "Ференцварош" – "Динамо".

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Пока что украинский коллектив занимает третье место в группе, венгерский – четвертое. Смотрите обзор вчерашнего поединка в Будапеште:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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футбол Лига чемпионов комментарий Динамо Киев Ференцварош Игорь Харатин
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