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Новости Лиги чемпионов 2020/2021

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Почти три мяча за матч: видео всех голов среды в Лиге чемпионов

29 октября, 08:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Самым результативным стал матч в Манчестере, где Маркус Рашфорд оформил хет-трик

В среду, 28 октября, в восьми матчах Лиги чемпионов было забило 22 мяча – это в среднем 2,75 гола. Самым результативным оказался поединок в Манчестере, где команду "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лейпциг" со счетом 5:0 благодаря хет-трику Маркуса Рашфорда. Англичанин является лучшим бомбардиром турнира – на его счету уже четыре мяча.

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Также по четыре мяча было забито в поединках "Ференцварош" – "Динамо" и "Краснодар" – "Челси". И если в Будапеште команды обменялись голами, то в Краснодаре все голы влетели в ворота хозяев.

Все голы среды в Лиге чемпионов

Группа G

"Ференцварош" – "Динамо" – 2:2

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"Ювентус" – "Барселона" – 0:2

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
2
2
0
0
7
1
6
6
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
ДинамоДинамоДин
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
2
0
1
1
3
7
-4
1
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П

Группа E

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"Краснодар" – "Челси" – 0:4

"Севилья" – "Ренн" – 1:0

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Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЧелсиЧелсиЧел
2
1
1
0
4
0
4
4
Забитые 4
Пропущеные 0
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н
2
СевильяСевильяСев
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
3
КраснодарКраснодарКра
2
0
1
1
1
5
-4
1
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н
4
РеннРеннРен
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н

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Группа H

"Истанбул Башакшехир" – "ПСЖ" – 0:2

"Манчестер Юнайтед" – "Лейпциг" – 5:0

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМан
2
2
0
0
7
1
6
6
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
2
1
0
1
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
ЛейпцигЛейпцигЛей
2
1
0
1
2
5
-3
3
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П В
4
ИстанбулИстанбулИст
2
0
0
2
0
4
-4
0
Забитые 0
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П П

Группа F

"Брюгге" – "Лацио" – 1:1

"Боруссия" Д – "Зенит" – 2:0

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛациоЛациоЛац
2
1
1
0
4
2
2
4
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
БрюггеБрюггеБрю
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
ЗенитЗенитЗен
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

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Лига чемпионов обзор видео голов

Источник: Сегодня|Спорт

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