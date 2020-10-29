Почти три мяча за матч: видео всех голов среды в Лиге чемпионов

Самым результативным стал матч в Манчестере, где Маркус Рашфорд оформил хет-трик

В среду, 28 октября, в восьми матчах Лиги чемпионов было забило 22 мяча – это в среднем 2,75 гола. Самым результативным оказался поединок в Манчестере, где команду "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лейпциг" со счетом 5:0 благодаря хет-трику Маркуса Рашфорда. Англичанин является лучшим бомбардиром турнира – на его счету уже четыре мяча.

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Также по четыре мяча было забито в поединках "Ференцварош" – "Динамо" и "Краснодар" – "Челси". И если в Будапеште команды обменялись голами, то в Краснодаре все голы влетели в ворота хозяев.

Все голы среды в Лиге чемпионов

Группа G

"Ференцварош" – "Динамо" – 2:2

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"Ювентус" – "Барселона" – 0:2

Группа E

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"Краснодар" – "Челси" – 0:4

"Севилья" – "Ренн" – 1:0

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Группа H

"Истанбул Башакшехир" – "ПСЖ" – 0:2

"Манчестер Юнайтед" – "Лейпциг" – 5:0

Группа F

"Брюгге" – "Лацио" – 1:1

"Боруссия" Д – "Зенит" – 2:0

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