Цыганков забил "Ференцварошу" знаменательный мяч для всех украинских команд

"Динамо" организовало в матче Лиги чемпионов в Венгрии несколько юбилеев

Вчерашний матч Лиги чемпионов принес киевлянам скорее разочарование, чем радость. Ведь "Динамо" упустило победу в матче с "Ференцварошем", ведя после первого тайма с разницей в два гола. Однако по итогам встречи в Будапеште набралось и несколько приятных моментов.

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Оказалось, что гол Виктора Цыганкова с пенальти стал 1500-м для всех украинских команд за всю историю выступления в еврокубках. А второй гол "Динамо" тоже был юбилейным, хотя и не настолько примечательным: Карлос де Пена забил 580-й мяч киевлян на европейской арене.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

При этом для Дениса Гармаша матч в Будапеште стал 70-м в еврокубках. 30-летний уроженец Луганской области вчера вышел на замену на 82-й минуте. В ближайшее время полузащитник может догнать по количеству игр в европейских клубных турнирах Сергея Реброва (72), Валентина Белькевича и Максима Шацких (по 73).

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Читайте о том, почему "Динамо" не удержало победу в Будапеште.

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А вот румынский хавбек Тудор Бэлуцэ появился в форме "Динамо" впервые в официальном матче. Смотрите обзор игры "Ференцварош" – "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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