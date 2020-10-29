Форвард "МЮ" оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену

Английскому форварду понадобилось всего 27 минут, чтобы забить три мяча

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд оформил хет-трик после выхода на замену в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига (5:0). Как сообщает Opta, английский форвард стал только пятым игроком, кому удалось забить три мяча, появившись на поле по ходу встречи.

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В то же время, Рашфорд оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену. Ему понадобилось всего 27 минут.

Кстати, Рашфорд стал лишь вторым игроком в истории "МЮ", забивший три мяча после замены. В 1999 году это же удалось нынешнему наставнику "Красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру в поединке против "Ноттингем Форест". Тогда норвежец забил три гола всего за 12 минут.

Отметим, что самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов оформил нападающий французского "Лиона" Бафетимби Гомис в 2011 году. Француз забил три мяча загребскому "Динамо" (7:1) всего за восемь минут.

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Среди украинских клубов рекорд принадлежит форварду "Шахтера" Луису Адриано, который за 12 минут трижды огорчил БАТЭ (7:0) в 2014 году.

Напомним, что Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов, пока Роналду сидит на больничном. Аргентинец отличился забитым мячом в поединке против "Ювентуса".

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Лейпциг":

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