Українська
$ 27,77
33,67

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Неймару так дали по ногам, что на "Барселону" он может и не выйти

11 февраля, 09:58

Олег Люлька Олег Люлька

Самый дорогой игрок мирового футбола рискует пропустить поединок против своей бывшей команды

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с "Каном" (1:0) и рискует пропустить первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против своей бывшей команды "Барселоны" на "Камп Ноу" 16 февраля.

Реклама

Читайте также: Киномарафон, шопинг-атака и путешествие для отчаянных – 14 идей ко Дню святого Валентина

На 56-й минуте матча с "Каном" Неймар упал после сильного удара Стива Яго, держась за левое бедро, и был заменен Килианом Мбаппе.

После игры с "Каном" тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подтвердил, что Неймар повредил приводящую мышцу, но не сказал, как долго бразилец будет вне игры.

"Трудно сказать сейчас, посмотрим в четверг с врачом, – говорит Почеттино. – У него повреждена приводящая мышца. Нужна дополнительная информация, чтобы понять, сможет ли Неймар сыграть на следующей неделе в Барселоне"

Реклама

Неймар

Неймар / Фото: Reuters

Отметим, что в матче с "Барселоной" парижанам точно не поможет Анхель Ди Мария, травмировавший бедро в недавнем поединке с "Марселем".

Реклама

Читайте также: У Неймара рвота и понос после дня рождения

Напомним, что в 2017 году Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

Смотрите, как Неймар забивает в ЛЧ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Барселона ПСЖ Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встречайте! Месси – в форме
Встречайте! Месси – в форме "ПСЖ"Футбол
Первая неудача Коваленко в Италии: украинца оставили без Лиги чемпионов
Первая неудача Коваленко в Италии: украинца оставили без Лиги чемпионовЛига чемпионов
Революция в Лиге чемпионов! Новый
Революция в Лиге чемпионов! Новый "швейцарский" формат турнира поддержали всеЛига чемпионов
"Ливерпуль" не пустят в Германию на матч Лиги чемпионов против "Лейпцига"Лига чемпионов
Партнер Месси сдал 26 положительных тестов на коронавирус
Партнер Месси сдал 26 положительных тестов на коронавирусФутбол
Матч команды Зинченко в Лиге чемпионов перенесли поближе к Украине
Матч команды Зинченко в Лиге чемпионов перенесли поближе к УкраинеЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять