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Неймар остается в "ПСЖ" еще на четыре года и ждет Месси во Франции

2 февраля, 20:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Звездный бразильский футболист договорился о продлении контракта

28-летний звездный форвард Неймар решил-таки остаться в "Пари Сен-Жермен". Сегодня стало известно, что бразилец договорился с французским грандом о новом соглашении на четыре года.

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Также Неймар подписался на красотку в бикини.

Инсайдерскую информацию о продлении футболистом контракта распространило издание TNT Sports Brasil.

Сегодня же начали появляться подтверждения и из других источников. Таким образом, одиозный нападающий согласился провести в Париже восемь лет. За чемпионов страны он выступает с 2017 года, когда покинул испанскую "Барселону" за рекордные 222 миллиона евро. Во Франции он выигрывал все внутренние турниры: Суперкубок, чемпионат, Кубок страны и Кубок лиги.

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Неймар находится в дружеских отношениях с аргентинцем Лионелем Месси и не раз приглашал аргентинца присоединиться к нему в "ПСЖ". Кстати, Месси отправил семью на курсы французского языка. Так что, вполне возможно, летом в Париже встретятся две бывшие звезды "Барселоны". К тому же у каталонского клуба сейчас большие финансовые проблемы.

Читайте также: На защиту "космической" зарплаты Месси стали финансисты.

Вспомним, как "ПСЖ" уступил "Баварии" в финале Лиги чемпионов-2020 в августе:

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