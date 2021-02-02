Неймар залишається в "ПСЖ" ще на чотири роки і чекає Мессі у Франції

28-річний зоряний форвард Неймар вирішив-таки залишитися в "Парі Сен-Жермен". Сьогодні стало відомо, що бразилець домовився з французьким грандом про нову угоду на чотири роки.

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Також Неймар підписався на красуню в бікіні.

Інсайдерську інформацію про продовження футболістом контракту розповсюдило видання TNT Sports Brasil.

Сьогодні ж почали з'являтися підтвердження і з інших джерел. Отже, одіозний нападник погодився провести в Парижі вісім років. За чемпіонів країни він виступає з 2017 року, коли покинув іспанську "Барселону" за рекордні 222 млн євро. У Франції він вигравав всі внутрішні турніри: Суперкубок, чемпіонат, Кубок країни і Кубок ліги.

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Неймар знаходиться в дружніх відносинах з аргентинцем Ліонелем Мессі і не раз запрошував аргентинця приєднатися до нього в "ПСЖ". До речі, Мессі відправив сім'ю на курси французької мови. Так що, цілком можливо, влітку в Парижі зустрінуться дві колишні зірки "Барселони". До того ж у каталонського клубу зараз великі фінансові проблеми.

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Згадаймо, як "ПСЖ" поступився "Баварії" у фіналі Ліги чемпіонів-2020 в серпні:

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