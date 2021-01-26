Месси спалился! Отправил семью на курсы французского языка

Летом нас ждет мегагромкий трансфер. "Барселона" задолжала более миллиарда евро. На фоне этой информации семья капитана "Барсы" Лионеля Месси начала учить французский язык.

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Об этом сообщил журналист Canal+ Жоффруа Гаретье. Он уверен, что это говорит о намерении аргентинского форварда перейти в "Пари Сен-Жермен".

"У меня есть информация, что Лионель Месси и вся его семья, жена и дети, берут уроки французского. Зачем им учить французский, если он подпишет контракт с "Манчестер Сити"? Это не имело бы смысла. Я доверяю источнику, он очень надежен. На мой взгляд, это может привести только к тому, что Месси покинет "Барселону", у которой долги. Они не потянут зарплату Месси. Его жена также будет иметь решающий голос при выборе клуба. Очевидно, что выбор будет в пользу "ПСЖ". Так что уроки французского, которые помогут интегрироваться в повседневной жизни, мне кажутся логичным шагом", – цитирует Гаретье "Матч ТВ".

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Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что форварда хотят подписать "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

Прошлым летом Месси и сам порывался покинуть Испанию. Но "Барса" дала понять, что не отпустит Лео бесплатно. А футболист не захотел судиться с клубом, в котором провел 20 лет. Таким образом, Месси еще на год остался в "Барселоне".

Дети Месси. Реакция на гол Лионеля Видео: Instagram

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