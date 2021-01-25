"Барселона" задолжала более миллиарда евро: 730 млн нужно вернуть в ближайшее время

Каталонцы задолжали перед 19 клубами на общую сумму в 126 миллионов евро

"Барселона" опубликовала свой ежегодный финансовый отчет с неутешительными цифрами для поклонников каталонского клуба. Согласно отчету, общая задолженность клуба составляет 1,173 миллиарда евро. Убыток за прошлый год составил 488 млн евро. Эту сумму "Барселона" могла получить от продажи Лионеля Месси прошлым летом, а теперь, скорее всего, потеряет своего лучшего игрока бесплатно.

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Однако ключевым показателем является сумма, которую клубу нужно вернуть в ближайшее время, а именно 730 миллионов евро, куда входят 265 млн в виде долгов перед кредитными организациями и 164 млн – перед персоналом.

Также интересным являются данные по долгам перед другими клубами. "Барселона" имеет задолженность перед 19 клубами на общую сумму в 126 миллионов евро. Самую большую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за трансфер Филиппе Коутиньо.

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Ранее мы писали, что вратарь третьего дивизиона в матче с "Барселоной" установил историческое достижение. Голкипер "Корнельи" отбил два пенальти в матче против каталонцев.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов:

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