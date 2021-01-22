Вратарь третьего дивизиона в матче с "Барселоной" установил историческое достижение

"Барселона" едва не повторила участь "Реала". Мадридский клуб опозорился в Кубке Испании. А каталонцы со скрипом прошли в 1/8 финала.

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Гранд мирового футбола пожаловал в небольшой город Корнелье-де-Льобрегат, где базируется клуб третьего дивизиона "Корнелья". Встреча тяжело складывалась для "Барсы", в основное время зрители голов так и не увидели. Дожали соперника каталонцы в овертайме. На 92-й минуте Усман Дембеле открыл счет, а перед финальным свистком Мартин Брайтвайт закрепил преимущество "Барсы" – 2:0.

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Этот матч уже вошел в историю. 21-летний голкипер "Корнельи" Рамон Хуан стал первым вратарем в истории футбола, которому удалось отразить два пенальти в игре с "Барселоной". Всего в этом матче он совершил 7 сейвов.

На 39-й минуте Хуан взял удар Миралема Пьянича, а на 80-й минуте не забил одиннадцатиметровый Усман Дембеле.

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После игры Рамон получил в подарок футболку от голкипера "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена.

Хуан Рамон является воспитанником "Корнельи" и выступает на профессиональном уровне с 2017 года. Согласно Transfermarkt.de, его стоимость оценивается в 300 тысяч евро, а срок его контракта завершится уже летом. Всего в текущем сезоне 21-летний вратарь провел 12 встреч за "Корнелью" во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей, а в 4 матчах отстоял на ноль.

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