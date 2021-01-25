"Барселона" заборгувала понад мільярд євро: 730 млн потрібно повернути найближчим часом

Каталонці заборгували перед 19 клубами на загальну суму в 126 мільйонів євро

"Барселона" опублікувала свій щорічний фінансовий звіт з невтішними цифрами для шанувальників каталонського клубу. Згідно зі звітом, загальна заборгованість клубу становить 1,173 мільярда євро. Збиток за минулий рік склав 488 млн євро. Цю суму "Барселона" могла отримати від продажу Ліонеля Мессі минулого літа, а тепер, швидше за все, втратить свого кращого гравця безкоштовно.

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Однак ключовим показником є сума, яку клубу потрібно повернути найближчим часом, а саме 730 мільйонів євро, куди входять 265 млн у вигляді боргів перед кредитними організаціями і 164 млн – перед персоналом.

Також цікавим є дані по боргам перед іншими клубами. "Барселона" має заборгованість перед 19 клубами на загальну суму в 126 мільйонів євро. Найбільшу суму каталонці повинні "Ліверпулю" за трансфер Філіпа Коутіньйо.

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Раніше ми писали, що воротар третього дивізіону в матчі з "Барселоною" встановив історичне досягнення. Голкіпер "Корнелія" відбив два пенальті в матчі проти каталонців.

Дивіться, як "Барселона" грала в Лізі чемпіонів:

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