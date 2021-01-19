Луческу посоветовал Месси уйти из "Барселоны": "Он не уничтожает тренеров"

Тренер "Динамо" также рассказал, как бы у него складывались отношения с Лионелем

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что капитана "Барселоны" Лионеля Месси всегда время обвиняют в неудачах каталонского клуба. И ему пора сменить команду. Напомним, что 17 января в финале Суперкубка Испании с "Атлетиком" (2:3) на 120-й минуте встречи Месси удалили за удар соперника по голове – от звезды досталось Вильялибре.

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Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

"Месси мало говорит, он довольно закрытый парень. Отсюда и начинаются проблемы. Месси обвиняют в неудачах, они ложатся на его плечи. Думаю, что ему пора уйти. Мне не кажется, что он является человеком, уничтожающим тренеров в "Барселоне". Достаточно посмотреть на него, чтобы понять, каким особенным парнем он является", – цитирует Луческу Prosport.ro.

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Также у румынского специалиста спросили, как бы развивалась ситуация, если бы он работал с Месси. "Конечно, все знают, что с капризными игроками у меня всегда возникали проблемы", — ответил Луческу.

Отметим, что подзатыльник от Месси оценили всего в два матча дисквалификации, хотя ему светило аж 12!

Смотрите, как Месси играл против "Динамо" Луческу

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