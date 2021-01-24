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Звезда "Барселоны" поддержал украинского мальчика, до полусмерти избитого в Париже

24 января, 15:56

Елена Павлова Елена Павлова

Юрий сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн поддержал 14-летнего украинца, которого жестоко избили неизвестные в Париже. Юрий подвергся нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle и последние дни находился в коме. Чемпион мира-2018 шокирован видом парня после избиения.

"Невыносимые изображения. Сил тебе, Юрий, выздоравливай", – написал Гризманн в Twitter.

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Как сообщил один из представителей украинской общины в Париже, десяток неизвестных с металлическими прутами, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось бежать всем, за исключением мальчика. Парня доставили в реанимацию. У него пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Сегодня украинского подростка начали выводить из комы. Об этом его мать Наталья Крученик-Фаргат рассказала газете Le Figaro. Она сообщила, что врачи начали процесс пробуждения после недельной комы и шестичасовой операции. Сейчас подросток находится на интубации и пока не может говорить.

Ранее дядя Гризманна раскрыл секрет провалов "Барселоны".

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Париж избиение Барселона поддержка сборная Франции Антуан Гризманн
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