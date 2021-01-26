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Мессі спалився! Відправив сім'ю на курси французької мови

26 січня, 15:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Форвард "Барселони" влітку може перейти в "ПСЖ"

Влітку нас чекає мегагучний трансфер. "Барселона" заборгувала понад мільярд євро. На тлі цієї інформації сім'я капітана "Барси" Ліонеля Мессі почала вчити французьку мову .

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Про це повідомив журналіст Canal + Жоффруа Гарет. Він упевнений, що це говорить про намір аргентинського форварда перейти в "Парі Сен-Жермен".

"У мене є інформація, що Ліонель Мессі і вся його родина, дружина і діти, беруть уроки французької. Навіщо їм вчити французьку, якщо він підпише контракт з "Манчестер Сіті"? Це не мало б сенсу. Я довіряю джерелу, воно дуже надійне. На мій погляд, це може привести тільки до того, що Мессі покине "Барселону", у якій борги. Вони не потягнуть зарплату Мессі. Його дружина також матиме вирішальний голос при виборі клубу. Очевидно, що вибір буде на користь "ПСЖ" . Так що уроки французької, які допоможуть інтегруватися в повсякденному житті, мені здаються логічним кроком" , – цитує Гарет "Матч ТВ" .

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Нагадаємо, що контракт Мессі з "Барселоною" розрахований до 30 червня 2021 року. Раніше повідомлялося, що форварда хочуть підписати "ПСЖ" і "Манчестер Сіті".

Минулого літа Мессі і сам поривався покинути Іспанію. Але "Барса" дала зрозуміти, що не відпустить Лео безкоштовно. А футболіст не захотів судитися з клубом, в якому провів 20 років. Отже, Мессі ще на рік залишився в "Барселоні".

Діти Мессі. Реакція на гол Ліонеля Відео: Instagram

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Барселона ПСЖ Ліонель Мессі
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