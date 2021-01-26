Мессі спалився! Відправив сім'ю на курси французької мови

Влітку нас чекає мегагучний трансфер. "Барселона" заборгувала понад мільярд євро. На тлі цієї інформації сім'я капітана "Барси" Ліонеля Мессі почала вчити французьку мову .

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Про це повідомив журналіст Canal + Жоффруа Гарет. Він упевнений, що це говорить про намір аргентинського форварда перейти в "Парі Сен-Жермен".

"У мене є інформація, що Ліонель Мессі і вся його родина, дружина і діти, беруть уроки французької. Навіщо їм вчити французьку, якщо він підпише контракт з "Манчестер Сіті"? Це не мало б сенсу. Я довіряю джерелу, воно дуже надійне. На мій погляд, це може привести тільки до того, що Мессі покине "Барселону", у якій борги. Вони не потягнуть зарплату Мессі. Його дружина також матиме вирішальний голос при виборі клубу. Очевидно, що вибір буде на користь "ПСЖ" . Так що уроки французької, які допоможуть інтегруватися в повсякденному житті, мені здаються логічним кроком" , – цитує Гарет "Матч ТВ" .

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Нагадаємо, що контракт Мессі з "Барселоною" розрахований до 30 червня 2021 року. Раніше повідомлялося, що форварда хочуть підписати "ПСЖ" і "Манчестер Сіті".

Минулого літа Мессі і сам поривався покинути Іспанію. Але "Барса" дала зрозуміти, що не відпустить Лео безкоштовно. А футболіст не захотів судитися з клубом, в якому провів 20 років. Отже, Мессі ще на рік залишився в "Барселоні".

Діти Мессі. Реакція на гол Ліонеля Відео: Instagram

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