У Неймара рвота и понос после дня рождения

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустил тренировку французской команды, которая состоялась в субботу, 6 февраля. Причиной отсутствия бразильца на командном занятии стал гастроэнтерит.

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Об этом сообщается на официальном сайте "ПСЖ".

В ближайшее время игрока ждет обследование, после которого определится, сможет ли он принять участие в гостевом поединке Лиги 1 с "Марселем" 7 февраля.

Отметим, что подобных причин пребывания вне игры в карьере Неймара еще не было. Он оказывался в лазарете из-за проблем с лодыжкой, коронавируса, перелома плюсневой кости, но инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся рвотой и поносом, в этот список попало впервые.

Не исключено, гастроэнтерит связан с тем фактом, что накануне бразильцу исполнилось 29 лет. Вероятно, Неймар что-то не то съел или выпил во время празднования.

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Неймар / Фото: Reuters

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Как мы писали ранее, прокуратура завела дело на Неймара за пятидневную вечеринку во время карантина, которую футболист назвал семейным ужином. Громкий праздник организовал игрок и на свой день рождения, пригласив в Париж друзей, артистов и прочих знаменитостей из Рио-де-Жанейро.

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