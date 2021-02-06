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Новая эпидемия! Коваленко скосила та же болезнь, что и Неймара

6 февраля, 17:31

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский футболист не смог дебютировать за "Аталанту" из-за проблем с животом

Виктор Коваленко не попал в заявку "Аталанты" на субботний матч чемпионата Италии против "Торино", который мог бы стать дебютным для него в футболе бергамасков, из-за гастроэнтерита.

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Об этом сообщает Tuttoatalanta.

Интересно, что по той же причине Неймар пропустил сегодняшнюю тренировку в "ПСЖ". Как мы писали ранее, у бразильского форварда парижан обнаружено инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся рвотой и поносом.

Болельщики в Сети уже пишут, что в футболе новая эпидемия – гастроэнтерита.

Виктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.
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Виктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.

Виктор Коваленко

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы писали, что Коваленко пока негде жить в Италии, зато есть свой учитель.

"Моя основная задача сейчас – это проявить себя на тренировках и как можно быстрее выучить итальянский для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле", – цитирует Коваленко ТК "Футбол"

Коваленко и его девушка
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Коваленко и его девушка / Фото: Instagram

Также мы рассказывали о первой неудаче Коваленко в Италии: украинца оставили вне заявки "Аталанты" на Лигу чемпионов.

Смотрите лучший гол Коваленко в "Шахтере"

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живот чемпионат Италии Неймар Аталанта Виктор Коваленко
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