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Матч команды Зинченко в Лиге чемпионов перенесли поближе к Украине

8 февраля, 21:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Уже два матча 1/8 финала пройдут на нейтральном поле

УЕФА изменил место проведения еще одного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В связи с карантинными ограничениями "Боруссия" из Менхенгладбаха не сможет принять "Манчестер Сити" на домашней арене. Их поединок пройдет в столице Венгрии Будапеште на "Пушкаш Арене" 24 февраля.

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Ранее по этой же причине в Венгрию на эту же арену был перенесен матч "Лейпциг" – "Ливерпуль". Это поединок пройдет 16 февраля, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Напомним, что немецкое правительство отказалось впускать "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в страну. В Германии до 17 февраля действует запрет на въезд с территорий, где была зафиксирована мутация коронавируса. Отметим, что немецким клубам по тем же причинам могут запретить также ехать на гостевые поединки в Англию, однако по этому поводу пока не звучало никаких заявлений.

Видео: Сегодня

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Лига чемпионов Манчестер Сити Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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