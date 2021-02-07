Стало известно, где сыграют "Лейпциг" и "Ливерпуль" в ЛЧ. Это не Германия

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" состоится в Будапеште 16 февраля. Сегодня в АПЛ у мерсисайдцев центральный матч тура. Смотрите онлайн "Ливерпуль" – "Манчестер Сити".

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"УЕФА хотел бы поблагодарить "Лейпциг" и "Ливерпуль" за их тесное сотрудничество и помощь в поиске решения возникшей проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за ее поддержку и согласие на проведение этого матча", – говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, что немецкое правительство отказалось впускать "Ливерпуль" в страну. В Германии до 17 февраля действует запрет на въезд с территорий, где была зафиксирована мутация коронавируса. Таким образом, матч не мог быть проведен в Лейпциге 16 февраля. Если бы немецкий клуб не нашел нейтральное поле, то "Лейпцигу" засчитали бы технические поражение.

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Ответная встреча "Ливерпуль" – "Лейпциг" запланирована на 10 марта в Англии.

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Ранее сообщалось, что страдающая от COVID-19 Великобритания может не выпустить "Арсенал" на матч Лиги Европы.

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