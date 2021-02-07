Стало відомо, де зіграють "Лейпциг" і "Ліверпуль" в ЛЧ. Це не Німеччина

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Лейпцигом" і "Ліверпулем" відбудеться в Будапешті 16 лютого. Сьогодні в АПЛ у мерсисайдців центральний матч туру. Дивіться онлайн "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті".

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"УЄФА хотів би подякувати "Лейпцигу" і "Ліверпулю" за їхню тісну співпрацю і допомогу в пошуку вирішення виниклої проблеми, а також Угорську федерацію футболу за її підтримку і згоду на проведення цього матчу", – йдеться в повідомленні УЄФА.

Нагадаємо, що німецький уряд відмовився впускати "Ліверпуль" до країни. У Німеччині до 17 лютого діє заборона на в'їзд з територій, де була зафіксована мутація коронавірусу. Отже, матч не міг бути проведений в Лейпцигу 16 лютого. Якби німецький клуб не знайшов нейтральне поле, то "Лейпцигу" зарахували б технічну поразку.

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Зустріч у відповідь "Ліверпуль" – "Лейпциг" запланована на 10 березня в Англії.

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Раніше повідомляли, що Велика Британія може не випустити "Арсенал" на матч Ліги Європи.

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