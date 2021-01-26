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Великобританія, що страждає від COVID-19, може не випустити "Арсенал" на матч Ліги Європи

26 січня, 18:39

Олена Павлова Олена Павлова

Лондонський клуб просить перенести зустріч за нейтральне поле

У непросту ситуацію в зв'язку з пандемією COVID-19 потрапив лондонський "Арсенал". Англійський клуб наполягає на перенесенні виїзного матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки" на нейтральне поле. Нагадаємо, що напередодні "Арсенал" відпустив-таки зоряного Озіла в турецький клуб.

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"Арсенал" (Лондон)

"Арсенал" (Лондон) / Фото: Reuters

За інформацією Sky Sports, "каноніри" хочуть перенести перший матч плей-офф з Лісабона, побоюючись можливої заборони на виліт до Португалії у зв'язку з новими обмеженнями через коронавірус в Великобританії. Поєдинок запланований на 18 лютого.

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У свою чергу "Бенфіка" виступила з різким протестом стосовно перенесення. Португальська команда хоче грати на своєму "Ештадіу да Луж" і запевнила, що готова забезпечити лондонському клубу безпеку.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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Відзначимо, що матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи повинен пройти в Лондоні 25 лютого.

Раніше ми розповідали, як "святі" вибили "Арсенал" з Кубка Англії. Лондонці є чинними володарями трофея.

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Дивіться, як "Арсенал" грав на груповому етапі Ліги Європи

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перенесення Ліга Європи арсенал лондон плей-офф Бенфіка коронавірус
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